Kim inguaia Italiano: il Napoli torna su Milenkovic. La Fiorentina resisterà?

Il Tirreno si sofferma su Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è una pedina importante per Italiano e il rinnovo fino al 2027 dimostra l'importanza del difensore. Nonostante ciò, il mercato incombe e molte squadre sembrano interessate al serbo. All'estero è stato accostato all'Arsenal e al Liverpool, in Italia erano Juventus e Inter le più interessate, ma adesso ci sarebbero altre due pretendenti: il Milan, ma soprattutto il Napoli. Pioli conosce bene Milinkovic, ma adesso De Laurentiis sembra davvero interessato al difensore. Infatti, la cessione di Kim al Bayern Monaco lascia un posto vuoto nella retroguardia azzurra e Milenkovic rappresenta un profilo ideale per Rudi Garcia. Adesso bisogna chiedersi se la Fiorentina resisterà o meno, con il difensore valutato intorno i 20 milioni.