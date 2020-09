Keità, nuovo acquisto della Samp in quarantena: dovrà saltare la Fiorentina

Doveva essere il colpo dell’estate per la Samp a caccia di rinforzi. E Keità lo è stato: dopo un lungo corteggiamento è finalmente arrivato alla corte di Ferrero, ma i blucerchiati non potranno averlo subito a disposizione. Come se non bastasse, infatti, oltre all’inizio di stagione da incubo, c’è stata anche la positività per l’ex Lazio e Inter, che adesso è in quarantena. Come si legge su Tuttosport oggi in edicola, non solo Keità Balde non ci sarà con la Fiorentina, ma il suo caso ha fatto ripiombare nell’allerta tutto l’ambiente Samp. Quella genovese è stata una delle società più colpite dal Covid-19 fra marzo e maggio – con circa dodici casi – e poco importa se il nuovo arrivato non ha avuto contatti con il gruppo squadra. Altro giro di tamponi per tutti già partito, con la speranza di scongiurare anche questo rischio.

MA DALL’ALTRA METÀ DI GENOVA LA SITUAZIONE È COMPLICATA