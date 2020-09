Coronavirus, che botta al Genoa: ben 14 i positivi. Nella Samp Keita

“Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione“. Con queste righe il club ligure ha annunciato il numero di positivi da record per quanto riguarda il nostro campionato. Come spiega gazzetta.it, oggi altri 12 tra giocatori (pare 8) e staff del Genoa, sono risultati positivi al Coronavirus, dopo i casi riguardanti Perin e Schone. Tamponi a tappeto anche al Napoli, avversario ieri dei rossoblù.

Un nuovo caso anche nella Sampdoria, prossimo avversario della Fiorentina: Keita Balde, appena arrivato dal Monaco, ha avuto l’ok delle visite mediche ma è stato fermato dopo l’esito del tampone. L’ex attaccante di Lazio ed Inter è stato messo subito in isolamento.