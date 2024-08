Kean torna in Azzurro, ora l’attaccante fa il pieno di autostima

Moise Kean ha ritrovato la convocazione in Azzurro dopo le ultime chances negate. E per lui è un bel pieno di autostima

La giornata di ieri è stata anche quella che ha riportato Moise Kean a vestire l'azzurro. L'attaccante figura infatti fra i convocati del CT Spalletti per le prossime partite di Conference League e rappresenta non solo un orgoglio per la Fiorentina (che dall'Europeo era uscita senza rappresentanti), ma anche per il ragazzo, seguito dal vivo a più riprese dai collaboratori del tecnico.