Kean resta in dubbio, ma vuole tornare con la Roma. Palladino spera

Archiviata la pratica San Gallo, la Fiorentina si rituffa nel campionato con il dubbio Kean. L'attaccante non ha giocato giovedì in coppa e per fortuna non c'è stato bisogno di lui: tempo prezioso destinato a curarsi dopo l'infortunio di Lecce, ma resta imprescindibile per la squadra. Il Corriere Fiorentino spiega come si proverà a recuperare fino all'ultimo il centravanti per il match con la Roma: un po' perché non c'è un vero sostituto, un po' perché le sue caratteristiche fanno la differenza.