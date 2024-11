Kean, numeri mostruosi: Fiorentina, sognare diventa un dovere

Moise Kean si sta affermando come un attaccante determinante e costante per la Fiorentina, segnando una tripletta contro il Verona e raggiungendo 8 gol in campionato, superando il suo record stagionale. Con una media di un gol ogni 114 minuti, Kean sta vivendo il miglior momento della sua carriera, dimostrandosi decisivo in ogni partita recente, con reti cruciali che hanno spesso sbloccato il risultato per i viola.

Sotto gli occhi del c.t. azzurro Spalletti, che lo ha convocato per la Nations League, Kean ha confermato il suo ruolo centrale per la Fiorentina, segnando in 8 delle 14 partite giocate finora tra campionato ed Europa. I suoi gol riportano un italiano in doppia cifra per la Fiorentina, evento che non si verificava dai tempi di Chiesa.