Kean non sarà una riserva. Lui al centro dell’attacco

Moise Kean a Firenze, si giocherà con molte probabilità, l'ultima possibilità per dimostrare di essere un grande attaccante. Palladino lo ha voluto a tutti i costi chiedendo alla società l'acquisto dell'attaccante bianconero. Il neotecnico viola, al contrario di ciò che era stato detto, ha intenzione di riservargli un ruolo centrale nell'attacco della Fiorentina affiancato da: Nico Gonzalez e Nicolò Zaniolo ( ma prima c'è da battere la concorrenza). Non solo, per il tecnico campano, Kean sarebbe perfetto per completare un attacco a due con Beltran. L'acquisto del giocatore sicuramente non ha acceso l'entusiasmo della piazza, specialmente per i numeri della scorsa stagione. Adesso toccherà a Palladino ritrovare il giocatore visto a Parigi che, in 16 partite realizzò 9 gol e 2 assist; forse agevolato anche dai vari Di Maria e Mbappe presenti in rosa. Lo riporta Il corriere dello Sport.