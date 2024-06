Kean non esclude un altro nuovo attaccante: la strategia viola

"L'arrivo di Kean a Firenze non escluderebbe quello di Lorenzo Lucca, o altri centravanti, perché l'idea sarebbe quella di lasciar partire Nzola e fare un'altra operazione in entrata in quel reparto. Rimane sempre monitorato Zaniolo (testa a testa con l'Atalanta) per il quale il club non vuole mollare la presa".