Kean, la Fiorentina ha vinto la scommessa. Palladino l’ha reinventato così

Moise Kean è stato protagonista assoluto nella recente vittoria della Fiorentina contro il Verona, segnando la sua prima tripletta in carriera, che arriva anni dopo la sua prima doppietta in Serie A avvenuta proprio contro la stessa squadra. L’attaccante, lasciato andare dalla Juventus in estate, si è completamente reinventato alla Fiorentina, diventando un elemento chiave del gioco verticale voluto da Palladino. Kean ha segnato con tre modalità diverse, mostrando una varietà di qualità: attacco alla profondità, acrobazia e velocità in contropiede, che lo rendono un centravanti completo.