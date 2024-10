Kean imprescindibile ma andrà gestito. Terapie al Viola Park, obiettivo Lecce

Senza di lui la Fiorentina fatica tantissimo, e dunque l'obiettivo è metterlo a disposizione di Palladino per la trasferta di Lecce. Moise Kean è l'oggetto più prezioso della squadra viola e per questo la sosta per le nazionali è servita (e servirà) per curare la lombalgia che già nella settimana pre-Milan non lo aveva fatto stare benissimo. Come scrive il Corriere Fiorentino, lunedì l'attaccante - che tiene tantissimo alla nazionale - è passato da Coverciano solo per "vicinanza" ma in accordo con la Federazione si è deciso di rimandarlo al Viola Park, dove si è sottoposto a sedute di terapie per eliminare il dolore alla schiena.