Kean fra i più attesi al debutto, ma le novità non mancano. E occhio al Parma

La Fiorentina comincia oggi a Parma il suo percorso in Serie A: Kean è l'uomo più atteso, ma non è il solo nella squadra di Palladino

Debutto facile al Tardini? Nemmeno per sogno. È vero che il Parma è neopromosso e la Fiorentina ancora in fase di rodaggio, ma al 17 agosto è difficile trovare una squadra già in forma o favorita in assoluto. La curiosità, però, c'è eccome attorno alla nuova squadra che Palladino sta assemblando. I viola - si legge su La Nazione - vogliono partire al meglio per avviarsi alla lunga stagione e arrivare al meglio alla Conference con relativi play-off. Per farlo si parte da uno stadio importante, con tifosi che credono nel nuovo progetto e che sono pronti a seguirlo.