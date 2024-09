Dal suo acquisto ufficiale il 9 luglio per 13 milioni di euro più 5 di bonus dalla Juventus, e dal debutto in campionato contro il Parma il 17 agosto, Kean ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nella fase offensiva della squadra, segnando 3 gol in 5 partite, di cui 2 in Conference League. Ha giocato 4 partite su 5 da titolare, accumulando minuti e risolvendo problemi per la squadra.