Kean e ritiro: una settimana piena per la Fiorentina di Palladino

Da lunedì, la nuova stagione entra nel vivo. Infatti, Palladino è subito chiamato a riorganizzare la sua Fiorentina con le porte del Viola Park che apriranno per il ritiro estivo. In particolare, l'8 luglio sarà la data ufficiale dell'inizio della nuova stagione. Molti giocatori faranno i vari test fisici e poi inizieranno la preparazione. Ci saranno molti giovani in cerca di riscatto, ma anche qualche assenze come quelle di Milenkovic e Barak, post Europeo, o quelle degli argentini Nico, Quarta e Beltran impegnati con le proprie nazionali.