Non poteva mancare Moise Kean in questa lista. L'attaccante ex Juventus non è più quel giocatore discontinuo che faceva sfrecciare al vento le sue treccine senza successo. Adesso parte da destra, dialoga con i compagni e segna. Sembra davvero Morata nei movimenti. Rinascita totale per l'attaccante della Fiorentina. La Fiorentina sogna in grande, con questi scarti che a Firenze segnano e convincono.