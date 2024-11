“Kean, che paura”, “Finalmente l’Inter”: parola ai vip Bertolino e Monti

Gianfranco Monti non vede l'ora. "Finalmente" dice. E aggiunge che sta ancora godendo per la vittoria in Conference League. "Sento di gente che vorrebbe mollare le coppe. Io dico no. Se vuoi attirare giocatori importanti, la competizione europea è fondamentale". Su De Gea dice: "Pensare che abbia fatto di tutto per venire a Firenze mi fa impazzire. Per me è un fuoriclasse, vale gli stessi gol di Kean. C'era tanta gente dubbiosa su quest'ultimo, ma la società ha lavorato benissimo". Gudmundsson rappresenta per Palladino - aggiunge Monti - "un problema meraviglioso. Secondo Gilardino è uno dei tre-quattro giocatori più forti in Serie A". E' possibile battere l'Inter? "E' la più forte, ma la testa dei nostri ragazzi va a mille. Puoi anche perdere, ma ce la giocheremo fino alla fine". In vista del mercato di gennaio, Monti chiede a Commisso non una riserva di Kean, anche se ha bisogno di rifiatare. "Serve qualcuno che non gli metta pressione, ma che la sera gli rimbocchi le coperte. Il salto di qualità lo faremmo con un pezzo pregiato a centrocampo".