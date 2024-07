Il primo di tre test ravvicinati, il terzo nel corso di questo precampionato. Dopo i primi allenamenti in Inghilterra Raffaele Palladino e la sua squadra affronteranno stasera in amichevole il Bolton , squadra di terza categoria inglese, ripartendo dalle buone indicazioni dell’ultima gara giocata al Viola Park contro la Reggiana.

Per l'occasione il tecnico dovrebbe confermare Kean al centro dell'attacco con Brekalo e Ikoné a sostegno e Sottil inizialmente fuori, per il resto sarà l'undici visto nelle prime uscite con Biraghi e Kayode in difesa, insieme a Ranieri, e con Mandragora e Bianco in mezzo.