Kean/2: “Il calcio mi ha salvato. Credere in me stesso è stato tutto”

Razzismo

Fra le battaglie più importanti condotte da Kean c'è il razzismo: "Quando ero piccolo ci rimanevo male, siamo tutti uguali, poi ho capito che dobbiamo combattere. All'estero non è così, spero che ce la faremo il prima possibile". E poi c'è il calcio, il convitto in cui ha vissuto sin da ragazzino, i tanti sacrifici: "Mi dicevo di credere sempre in me stesso, nessuno lo farà per me. In campo sei tu contro tutti e anche contro te stesso. Do sempre il meglio, ora il futuro è la Fiorentina" spiega.