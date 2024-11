Kayode-Moreno-Parisi: è presto per le bocciature, ma serve svoltare

La Fiorentina con l’Apoel ha dato spazio a chi è stato meno utilizzato. Michael Kayode , Matias Moreno e Fabiano Parisi sono stati tra i più in difficoltà nella serata da dimenticare vissuta allo Stadio Gsp di Nicosia. Nessun giudizio universale, ma in questo momento il classe 2004, il centrale argentino e l'ex Empoli non sono all'altezza dei titolari. I tre giovani futuribili non hanno dato risposte convincenti e vanno riesaminati, ma per il Corriere dello Sport ci sono delle attenuanti.

Kayode da ritrovare

Palladino sembra aver trovato un gruppo di dodici-tredici giocatori di sicuro affidamento. Adesso l'obiettivo sarà tentare di portare anche il resto della rosa a quel livello. A cominciare da Michael Kayode: in pochi mesi è cambiato tutto per il classe 2004. Dalla speranza di una convocazione in nazionale maggiore ai soli 338 minuti in campo in una stagione che doveva essere quella della consacrazione. Il rendimento del miglior Dodo visto in Italia ha relegato l'ex Primavera viola al ruolo di comparsa. Solo diciotto minuti in undici gare di campionato. Kayode non sembra portato per mordere i freni in panchina, per prima cosa ritrovare fiducia in sé stesso.