Kayode insidia Faraoni: il giovane talento viola ha voglia di Fiorentina

Come sottolinea la Nazione, l'ex Verona ha preso possesso della fascia destra dal suo arrivo, ma adesso il giovane 2004 vuole riprendersi il suo posto in questa Fiorentina.

Tra i tanti ballottaggi di Fiorentina-Frosinone c'è anche quello tra Kayode e Faraoni. Come sottolinea la Nazione, l'ex Verona ha preso possesso della fascia destra dal suo arrivo, ma adesso il giovane 2004 vuole riprendersi il suo posto in questa Fiorentina. Infatti, oggi al Franchi Italiano potrebbe tornare a dare fiducia al giovane talento viola, con Faraoni pronto a rendersi utile a gara in corso. La voglia di Kayode è tanta e lui vuole essere protagonista.