Kayode è tornato: già decisivo un mese dopo l’infortunio

Kayode non si è lasciato sfuggire l'occasione, cogliendola al volo nel migliore dei modi. Quando si è dovuto fermare il 26 ottobre scorso contro il Cukaricki la sua assenza si è fatta sentire perché a destra la Fiorentina si è trovata in emergenza. Non era facile tornare in campo, contro il Genk, dopo un mese di stop. Questo dimostra tutte le sue qualità, tenendo conto degli ampi margini di miglioramento.