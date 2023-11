Kayode e Beltran bruciano le tappe: con il Milan già in campo? Intanto Dodo…

La Fiorentina tornerà ad allenarsi oggi alle 15.00, dopo i tre giorni di riposo concessi da Italiano. Uno dei pochi giocatori che si è presentato comunque al Viola Park in questi giorni è stato Kayode. Il terzino dovrebbe già oggi ricominciare ad allenarsi in gruppo. Anche Beltran sta iniziando lentamente ad aumentare i carichi di lavoro, dopo che l'infortunio al costato lo ha tenuto fermo per due partite. Non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua presenza, Sabato 25 Novembre contro il Milan. Chi ancora non vede vicinissimo il rientro è il terzino brasiliano Dodo, che nonostante gli straordinari progressi dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio destro, soltanto verso Gennaio probabilmente potrà rimettere piede in campo. Lo riporta il Corriere dello sport