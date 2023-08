Kayode come Chiesa allo Stadium. E quell’abbraccio con Rocco Commisso

Non ci ha dormito letteralmente per tutta la notte, Michael Kayode. Difficile del resto scaricare in poche ore la tensione di un esordio in Serie A destinato, forse, a entrare nella storia. Un po' come quello di Federico Chiesa all'Allianz Stadium contro la Juventus, alla prima giornata del campionato 2016/17. Il nuovo golden boy di Italiano, in fondo, è un ragazzo che ama le cose semplici. È umile, non ha grilli per la testa (e non è forse un caso che dopo la super partita di sabato abbia scelto di non concedersi nemmeno una cena con gli amici per celebrare la prima partita tra i professionisti) e sa bene che nonostante la valanga di complimenti ricevuti dopo la notte di Genova - primi tra tutti quelli di Rocco Commisso, che a fine gara si è precipitato negli spogliatoi per abbracciarlo - la strada verso il successo è ancora lunga. Lo riporta il Corriere dello Sport.