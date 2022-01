Juventus, possibile intreccio con Chiesa per arrivare a Vlahovic?

Il destino di Vlahovic intrecciato a quello di Chiesa? Ecco la situazione che potrebbe far incassare il doppio ai viola

I bianconeri stanno cercando delle strade per accontentare i viola, i quali hanno ribadito anche con Pradè a Sportitalia ieri sera, di non volere contrapartite tecniche ma solo soldi. A favorire eventualmente l'affare potrebbe essere lo stesso Chiesa. La Juve ha l'obbligo di riscattarlo dalla Fiorentina per 40 milioni a giugno, solo in caso di qualificazione alla Champions League. Con Vlahovic, ovviamente, l'obiettivo sarebbe meno complicato da centrare visto che per i bianconeri il vero problema sono i gol. E questo potrebbe essere un doppio vantaggio per la Fiorentina: ottenere una cifra importante adesso, e nello stesso tempo non rinunciare ai 40 milioni per Chiesa in estate. Soldi necessari per acquistare il futuro sostituto di Dusan Vlahovic e placare l'ira della piazza fiorentina per l'ennesimo gioiello destinato al "nemico".