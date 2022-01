Chiesa: nonostante l’infortunio il riscatto non è a rischio

Il riscatto di Chiesa non è in discussione anche se la Juventus non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League

Redazione VN

Federico Chiesa si è appena operato al ginocchio sinistro e ripartirà con il lungo percorso di recupero di circa 7 mesi. La stagione di quest'anno per lui è arrivata a termine con un bilancio di 18 presenze e 4 gol. Numeri che, come ricorda il Corriere dello Sport, non permettono di soddisfare due delle tre condizioni previste per rendere automatico il suo riscatto dalla Fiorentina. Questo perché l'attaccante è approdato nell'ottobre 2020 in bianconero in prestito biennale per 10 milioni complessivi e che diventi definitivo al termine dell'attuale stagione "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022" per 40 milioni, più ulteriori 10 potenziali di bonus.

Tre condizioni che devono verificarsi: 1) che la Juve si piazzi nelle prime quattro posizioni della classica; 2) che Chiesa disputi almeno il 60% delle partite ufficiali in maglia bianconeri; 3) che Chiesa realizzi almeno 10 gol in stagione in tutte le competizioni. Due delle tre opzioni sono già evaporate e resta soltanto la qualificazione in Champions League. Nel caso in cui i bianconeri fallissero anche questo obiettivo, il riscatto potrebbe tornare in discussione solo formalmente, perché la Juve ha già deciso in tempi non sospetti, di riscattarlo a prescindere dall'infortunio.