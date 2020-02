Juventus-Fiorentina, la moviola: il primo rigore c’è, più che dubbio il secondo. Igor-CR7…

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Non ci sono solo i due rigori concessi alla Juve negli oltre 90 minuti allo Stadium. Si parte al 10’ quando Pjanic va a terra in area: Pasqua giustamente non punisce Cutrone ma le immagini mostrano anche che, oltre a non esserci fallo del viola, il crollo più che plateale dello juventino non è causato da alcun contatto. Al 32’ contatto dubbio a palla lontana tra Igor e CR7 in area viola, ma per Pasqua è regolare anche dopo confronto col Var. Al 37’ il primo rigore: destro di Pjanic di fronte all’area su Pezzella. Pasqua sembra vedere solo il braccio destro, chiuso sul corpo, del capitano viola. Ma il Var Calvarese lo manda al monitor e le immagini mostrano che il braccio sinistro di Pezzella, colpito sul polso, è aperto in posizione innaturale. Pasqua a questo punto indica il dischetto per un rigore corretto. Al 79’ è ancora penalty per l’arbitro di Tivoli dopo il contatto tra Ceccherini e Bentancur che va giù in area dopo un contrasto col braccio iniziato a filo d’area. Interviene ancora il Var Calvarese che lo manda al monitor forse per dubbi sull’entità del presunto fallo. Pasqua però non ha ripensamenti e conferma un rigore che però lascia più di un dubbio. Ceccherini protesta, e viene anche ammonito.

CORRIERE DELLO SPORT – Non bene e neanche benissimo la domenica di Pasqua (e c’è poco da scherzare), con la collaborazione di un VAR (Calvarese dalla Val Vomano) che alla fine probabilmente usa un mezzuccio per insinuare nell’arbitro in campo il dubbio che il rigore su Bentancur non ci fosse. Avrebbero fatto meglio, entrambi, ad accorgersi, ad esempio, della cintura di Igor su Ronaldo col punteggio ancora sullo 0-0 in area viola, l’uno sul campo e l’altro (ancor più colpevole) al VAR. Avrebbe fatto meglio, Pasqua, ad avere meno granitiche certezze sul fallo di mano di Pezzella (per lui braccia al petto). Su tutti, però, resta l’On Field Review (la revisione sul campo) sul secondo rigore dato alla Juve che dimostra, ancora una volta: a) la pochezza e la difformità di applicazione che abbiamo in Italia in materia di VAR; b) la necessità di studiare un protocollo che sia più aderente a quello che succede in campo, a dissipare tutti i dubbi, senza lasciarli al giudizio arbitrale (e qui allarghiamo il discorso anche al campo internazionale).