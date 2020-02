La moviola di Marelli: “Sul secondo rigore doppio errore, Ronaldo andava ammonito”

Ecco i giudizi di Luca Marelli per Radio 24 sull’arbitraggio odierno:

“Sul contatto tra Cutrone e Pjanic non c’è nulla. Contatto minimo da non prendere in considerazione per un rigore. Il contatto tra CR7 e Igor sembra rigore a velocità normale, in realtà è una furbata di Ronaldo. Si vede dall’immagine larga. Non c’è nulla.

Il primo rigore per la Juventus c’è. Il braccio è largo. Il cartellino giallo è da regolamento. La posizione di Rabiot? E’ totalmente ininfluente: il portiere ha la visibilità totalmente libera e non entra mai in azione.

Il fallo di Ronaldo su Ceccherini? E’ un fallo imprudente, il cartellino giallo era doveroso. Il tocco di Cutrone di mano nel secondo tempo? Non c’è nulla, il braccio è attaccato al corpo.

Sul secondo rigore della Juventus ci sono alcuni errori: il primo è che il rigore non c’è. Il secondo è che a norma di regolamento per questa situazione la review non ci doveva essere, è stata una forzatura.”