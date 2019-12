Juventus e Inter vigili su Federico Chiesa. Ma se ne riparlerà solo in primavera

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Federico Chiesa. Secondo il quotidiano, il gioiello della Fiorentina è e sarà oggetto di un testa a testa tra Juventus e Inter per la prossima estate ma la sensazione è che l’asta partirà soltanto in primavera. La scorsa estate Chiesa aveva detto sì ai bianconeri ma i nerazzurri hanno ancora tempo per recuperare in una partita tutta da scrivere.