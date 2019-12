Chiesa corre verso gli Europei, il 2020 deve essere il suo anno

Un 2019 vissuto troppo intensamente per Federico Chiesa, dagli impegni ininterrotti ai dolori, al rapporto complicato in estate con la tifoseria viola. L’incontro del 4 dicembre fra Commisso e babbo Enrico ha riportato il sereno, ma adesso c’è il 2020, e subito il Bologna per tornare titolare (già avvenuto il rientro in gruppo) e dimenticare il guaio alla caviglia.

Iachini lo ha ringraziato per l’attaccamento alla Fiorentina, intanto il padre è atteso di ritorno da Dubai, e magari avrà un altro colloquio con la dirigenza viola (Commisso tornerà all’inizio del nuovo anno). Poi, l’Europeo, da conquistare sul campo, con la Fiorentina. E il rinnovo di contratto, che non significa necessariamente permanenza, ma sicuramente serenità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.