“Juventus, che impresa: perdere 6 punti in una volta sola non era facile. Fiorentina sfacciata”

Il giornalista Ivan Zazzaroni commenta tra le righe de “Il Corriere dello Sport” la disfatta della Juventus e l’impresa della Fiorentina. Anzi, a dir di Zazzaroni, l’impresa l’avrebbe fatta proprio la banda Pirlo, capace di vedersi portar via 6 punti in un colpo solo. 3 di questo è riuscita a guadagnarseli la Fiorentina più sfacciata dell’anno nella quale ha funzionato tutto, da un grande Caceres al sontuoso Ribery, passando per Borja ed Amrabat. La portata di questo trionfo può modificare percorso e clima della Fiorentina.

