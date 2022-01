Il retroscena di Zazzaroni: “Dalla Premier offerta di 90 milioni per Vlahovic”

La Juventus è a caccia di un bomber visti i tanti problemi a segnare. Vlahovic il primo nome sulla lista, ma la trattativa è complicata

La Juventus ha aperto la caccia disperata per acquistare un attaccante. Il nome che si sta facendo sempre più largo nelle ultime ore è Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il solo attaccante serbo ha realizzato più gol di tutti quelli bianconeri ed è proprio per questo che la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe scelto lui. Come riporta il Corriere dello Sport, lo scoglio più alto è rappresentato da Rocco Commisso che, irritato dal comportamento del serbo e del suo agente Darko Ristic, è disposto a cedere il ragazzo ad un club straniero. Fino a questo momento l'agente del numero 9 viola ha sempre evitato di ascoltare chi aveva manifestato interesse concreto per il suo assistito, mentre Barone si era seduto al tavolo per valutare le offerte arrivate da Arsenal (65 milioni cash), Tottenham e gli arabi del Newcastle che si erano spinti fino a 90 milioni.

"Molto difficile" continuano a ripetere da Torino, anche perché non riesco ad immaginarsi la reazione di Commisso di fronte ad un'offerta last minute da parte della Juventus. Lo stesso Vlahovic non si è ancora espresso sulla situazione, se non per dire di voler riportare la Fiorentina in Europa. Adesso la decisione spetta solo a lui, nel caso dovesse ufficializzare il divorzio immediato per approdare a Torino già in questa finestra di mercato invernale.