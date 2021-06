Juventus, Allegri ha le idee chiare: se parte Demiral vuole Milenkovic

Il turco è l'unico che può lasciare i bianconeri in estate

"Chiellini, Bonucci e De Ligt non sono condizionati dal mercato, l’unico che potrebbe cambiare casacca in estate è Demiral, che ha offerte (soprattutto in Premier) e vorrebbe giocare di più. In caso di addio del turco, Allegri ha già in testa un sostituto: dalla Fiorentina potrebbe arrivare Nikola Milenkovic, giovane e già pronto per la A. L’obiettivo è riportare il muro della Juventus al top, perché è con la difesa che si vincono gli scudetti".