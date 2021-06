Giovane, di talento e italiano. Orsolini può essere l’idea viola

Riccardo Orsolini potrebbe diventare più di un'idea per la Fiorentina: giovane, di talento e italiano, come piace a Commisso

Fra le idee per le fasce una delle opzioni più interessanti porta dritta a Riccardo Orsolini del Bologna (SCHEDA). Come riferisce il Corriere Dello Sport, non si è ancora aperta una trattativa con il club emiliano, ma è una soluzione che intriga parecchio. Prima di tutto per le qualità del calciatore, che è anche relativamente giovane (24) e rappresenta un profilo italiano e anche con due presenze in Nazionale. Un particolare non da poco, visto che Commisso ama valorizzare i prospetti nostrani. E chissà che la Fiorentina non decida di provarci.