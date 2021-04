Juve sballata, Fiorentina con le idee giuste. CR7, chi l’ha visto?

L'analisi del Corriere dello Sport evidenzia i meriti e demeriti delle squadre. Con in campo un Ronaldo evanescente

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione in edicola oggi, analizza il match di ieri andato in scena al Franchi. Una Juve preoccupante, una Fiorentina che lo è un po' di meno. Questa la chiave di lettura che offre il quotidiano. I bianconeri non sono praticamente neanche scesi in campo nei primi 45'. Ha pareggiato nella ripresa, sì, ma non ha fatto nulla per meritare la vittoria. "Merito che invece ha avuto la Fiorentina nella conquista del pareggio. Nella sua deludente stagione, questa squadra ha trovato il modo di portare via 4 punti ai campioni d’Italia", scrive il giornale. A Firenze, oltre al solito Vlahovic , emerge la prestazione di un centrocampo finalmente solido amministrato da Pulgar e Amrabat .

Pirlo ha schierato una squadra sbagliata e sballata, Iachini, invece, ha messo in campo le idee giuste. Igor su Cuadrado, Caceres su Dybala, i piemontesi sono stati letteralmente annullati nel primo tempo. La tecnica di Ribery e la forza di Vlahovic, che ha fatto centro per la diciassettesima volta in stagione, hanno fatto il resto. In tutto questo, c'è da segnalare la prestazione estremamente negativa di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è reso protagonista in partita in un'unica circostanza: quando ha regalato palla all'altro numero 7 in campo, che per poco non sfornava un assist perfetto per Vlahovic. Il pareggio della Juve, poi, non ha tolto certezze ai Viola che sono stati bravi a difendere con ordine senza andare mai veramente in affanno.