Juve: in difesa ancora sondaggi per Milenkovic

L'interesse della Juventus per il centrale della Fiorentina non è mai scemato

Il Corriere dello Sport scrive oggi del calciomercato della Juventus che, dopo gli infortuni occorsi a Pogba e McKennie, sta cercando di sistemare il proprio centrocampo. Non solo. Secondo quanto riporta il quotidiano, i bianconeri starebbero ancora monitorando il viola Milenkovic per rinforzare la propria difesa, e se dovesse partire Rugani (destinazione Empoli?) o un altro della retroguardia juventina, il serbo viola sarebbe il primo nome sulla lista della Juve. Il prezzo è di almeno 15 milioni come da patto tra la Fiorentina ed il giocatore, ed i bianconeri continuano a pensarci su.