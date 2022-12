Juve, è emergenza anche in campo. Pogba non corre ancora, slitta il rientro?

Non sono solamente le recenti vicende giudiziarie a preoccupare la Juve. Anche sul campo, le cose non vanno benissimo alla Signora. E in questo senso, arrivano aggiornamenti non positivi anche su Paul Pogba, ancora alle prese con la riabilitazione post operazione al menisco. Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, il centrocampista francese non è nemmeno tornato a riprendere confidenza con il terreno di gioco. Nel lungo percorso che lo sta separando dal rientro in campo, infatti, c'è anche un numero che va tenuto bene a mente per capire quali possano essere aspettative ed obiettivi nell'immediato: zero. Ed è quello dei passi effettuati di corsa sull'erba della Continassa. La speranza a Torino è quella di averlo almeno in panchina il 4 di gennaio contro la Cremonese, ma tutto dipenderà dal fatto che le sue condizioni migliorino o meno.