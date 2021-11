Julian Alvarez, proposta viola entro fine mese. Ipotesi Spagna per Callejon

Pressing viola su Julian Alvarez, ma la Fiorentina resta attiva anche sul fronte uscite: Callejon e Kokorin possono salutare

Tutto questo, ovviamente, nell’ottica di valutare la posizione di Vlahovic in tempi brevi, mentre il resto del mercato (vedi Borja Mayoral o le soluzioni italiane) è da legarsi più strettamente a quanto accadrà con Kokorin e Callejon. Per il centravanti russo al momento non ci sono soluzioni, per quanto riguarda l’ex Napoli, occhio al ritorno in Spagna.