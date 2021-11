Alvarez, spunta una nuova pretendente: offerta da 20 milioni al River

Julian Alvarez continua ad attirare le attenzioni di molte big europee: oltre a Juve e Fiorentina, c'è l'offerta dello Shakhtar Donetsk

Si allunga la lista di pretendenti per Julian Alvarez. Ad aggiungersi a Juventus e Fiorentina - riporta Tmw - è lo Shakhtar Donetsk. Il club ucraino è entrato nella contesa per aggiudicarsi il talento del River Plate. Attraverso la mediazione dell’agente Edoardo Crnjar (che ha appena preso la procura di Berardi), procuratore del tecnico De Zerbi è pronto a mettere sul piatto una proposta prossima ai 20 milioni di euro per aggiudicarsi l’attaccante, osservato da molte big europee.