Jovic vince il primo set 6-4, Cabral non molla: la sfida tra bomber continua

Avversari di limitata caratura, difficoltà relative, tutto vero: ma sia Jovic sia Cabral hanno gridato forte "Io ci sono". Cabral ha avuto bisogno di 45' per aggiustare la mira, Jovic ha cominciato subito con il piede giusto. E così il punteggio recita 6-4, che non è un set di tennis ma lo possiamo vedere così nel confronto tutto tra bomber. Sempre che ci debba essere per forza una scelta: magari inizialmente sì, ma a gara in corso li potremo vedere anche assieme. La voglia di entrambi di affermarsi può moltiplicare le prestazioni della Fiorentina in Italia e in Europa. Lo scrive Il Tirreno.