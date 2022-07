Jovic, tutto passa dall’istinto. E contro Vlahovic sarà aria di derby

Luka Jovic. dopo i 4 gol nell'amichevole di martedì, è il protagonista del focus in edicola oggi con Il Tirreno, in cui si racconta dell'infanzia del calciatore, che percorreva centinaia di chilometri al giorno per inseguire il suo sogno accompagnato dal padre. Il più giovane marcatore della storia della Stella Rossa di Belgrado, segna d'istinto puro e ora guarda con occhi di fuoco al personalissimo derby con Vlahovic, che invece è cresciuto nel Partizan di Belgrado.