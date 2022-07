Jovic: tre figli, Sofija e la passione per il basket. Chi è il centravanti viola

25 anni ma già tante storie da raccontare, sia in campo che fuori: Luka Jovic è stato protagonista di alti e bassi in carriera, dalla super stagione con l'Eintracht nel 2018/19 ai 60 milioni spesi dal Real Madrid rivelandosi un flop con la maglia dei blancos. Dai profili social dell'attaccante serbo - scrive La Nazione - si vede un calciatore molto attaccato alla famiglia e alla bellissima compagna Sofija con cui ha due figli, mentre il terzo è nato da una precedente relazione. Su Instagram ci sono tante foto in cui coccola i suoi bambini, ma anche l'amore di Sofija verso l'Italia che in passato era stata meta di vacanze. Non solo, il neo attaccante viola è anche un grande appassionato di basket e in particolare della Stella Rossa, squadra in cui ha mosso i primi passi.