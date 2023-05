Jovic si gioca il futuro: duello ad alta quota con Osimhen

L'occasione fa Luka ladro: Cabral non sarà della partita a Napoli, e così Jovic sarà titolare e sfiderà Osimhen, sul campo e in volo: degli 11 centri segnati fin qui dal centravanti viola in tutte le competizioni (4 in campionato, 6 in Conference League e 1 un Coppa Italia) sono 5 quelli aerei, esattamente come il nigeriano. Certo, il paragone generale con il bomber-scudetto arrivato a quota 27 gol stagionali ad oggi è improponibile, ma Italiano e la Fiorentina sperano che a quei cinque gol di testa se ne possano aggiungere di nuovi e più importanti. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come la storia di Jovic a Firenze in questa prima stagione sia fatta di luci ed ombre, ma non per questo è destinata a terminare: l'accordo prevede due anni al termine dei quali la palla passerà al giocatore, che però adesso deve convincere l'ambiente della sua volontà di lasciare un segno con la maglia viola. A cominciare dalla gara di oggi.