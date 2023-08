Jovic, Sabiri e Kokorin: il mercato degli addii in casa Fiorentina. E Kouamè…

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui nomi in attacco che sembrano essere in uscita dalla Fiorentina. Sono ipotesi sulle quali si giocherà pure il destino di Jovic (neanche convocato), Sabiri o Kokorin (ma c’è anche l’interesse dei del Lorient per Kouame), con i primi rimasti fuori anche in Europa e il secondo finito sempre in panchina, ma anche quello di un ulteriore rinforzo esterno in grado di segnare che renderebbe il gruppo di Italiano ancora più competitivo. Riflessioni in attesa del rush finale di mercato.