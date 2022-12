Jovic “riscavalca” tutti davanti. Ma servono risposte e soprattutto gol

Le gerarchie sono (di nuovo) cambiate? Luka Jovic è pronto a dimostrare che a Firenze non c'è bisogno di un altro centravanti, a partire dalla ripresa del campionato con il Monza. Come scrive il Corriere dello Sport- Stadio, vuol far vedere che è lui il finalizzatore viola, il centravanti su cui Italiano potrà contare per la seconda parte della stagione. La Fiorentina ad oggi non sembra intenzionata a puntare su centravanti provenienti dal mercato, ma si aspetta risposte immediate dalle punte e il serbo è il prescelto. L'ex Real Madrid è in vantaggio su Cabral, ma è insidiato da Kouamé qualora le sue prestazioni non decollassero in fretta.