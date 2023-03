Jovic non si è mai arreso: superato da Cabral, adesso tenta il controsorpasso

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Jovic. Il serbo viene da momenti non semplici. Le prestazioni non arrivavano, i gol neppure. Sembrava essere ai margini del progetto viola, soprattutto con l'esplosione di Cabral. Il serbo non si è mai arreso e il gol contro il Milan, arrivato dalla panchina, dimostra la sua voglia di prendersi questa Fiorentina. Un gol bellissimo, il suo, che gli ha permesso di salire a quota 11 in stagione e di (ri)staccare l’ex Basilea (salito nelle ultime settimane a 10 centri) nella loro personale corsa al trono di bomber viola. Vedremo se domani sarà lui a guidare l'attacco viola