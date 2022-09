Jovic non convince e scatta l’ora di Cabral. Il brasiliano punta in alto

Cabral pronto a regalare alla Viola la vittoria in Europa, ma non solo. Il brasiliano si candida anche per una maglia da titolare in Serie A

Oggi sarà il match di Arthur Cabral, il gigante brasiliano che vuole prendersi la Fiorentina sulle spalle. Infatti, la gara contro il Riga sarà anche l'occasione per mostrare tutto il suo potenziale e candidarsi fortemente per un posto da titolare contro il Bologna. Come riportato dalla Nazione, la condizione fisica non è ancora al massimo, ma le prestazioni di Jovic non stanno convincendo. Cabral tenta il sorpasso a suon di gol e stasera bisogna già iniziare a correre.