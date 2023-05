Jovic manda in porta tutti, è il capolavoro dell’autostima

Alla festa generale della Fiorentina nella gara contro la Sampdoria ha partecipato anche Luka Jovic: il serbo non ha fatto gol, ma ha messo a referto tre assist, scrive La Nazione (anche se il terzo è involontario perché Terzic sopraggiunge dopo il suo dribbling in area), Dodo' e Duncan ringraziano. "Jovic ha dato una grande risposta – il commento post gara di Italiano –, l’attaccante vive per il gol, è vero, ma ha corso e l’atteggiamento è stato fantastico. L’ho tenuto fino in fondo perché speravo segnasse ma va bene così. Per il finale di stagione abbiamo bisogno di tutti, anche delle sue caratteristiche".