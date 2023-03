Jovic, Madrid ed influenza. Italiano poco entusiasta ed ecco il turnover

Perché se l’esclusione di Cabral (tra i più provati fisicamente) si poteva mettere in conto, molto più difficile era immaginare la presenza di Kouame (e non di Jovic, nemmeno in panchina) al suo posto. «Attacco influenzale nella notte» la spiegazione della società ribadita anche dal mister (che pure non era rimasto entusiasta del blitz a Madrid del serbo) in conferenza stampa. Per il resto tutto (abbastanza) prevedibile, con il ritorno di Biraghi, la presenza di Barak (fuori Bonaventura), la conferma di Milenkovic (vinto il ballottaggio con Quarta), il rientro di Igor ed il turno di riposo per Ikonè, sostituito da Saponara. Si sofferma così il Corriere Fiorentino.