Jovic, l’aria di San Siro ti fa bene: oggi il Milan, ma contro l’Inter…

Oggi Jovic sfiderà il Milan, ma il gol contro l'Inter in Europa League consacrò il suo talento. San Siro porta bene al serbo

Il Corriere Fiorentino riporta alla mente un episodio che riguarda Luka Jovic e San Siro. Infatti, il serbo segnò on gol bellissimo e decisivo contro l'Inter agli ottavi di Europa League. Vestiva la maglia del Francoforte e Jovic mostrava a tutta Europa il suo splendido talento. Per un attaccante che ha giocato anche al Bernabeu, tentare l'impresa a San Siro contro il Milan non è qualcosa di impensabile