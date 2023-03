Jovic: la svolta sembrava vicina, poi lo stop. Dal Milan al comunicato serbo

Proprio mentre la squadra si preparava per partire alla volta di Sivas per la gara di ritorno col Sivasspor. Una trasferta decisiva, alla quale Jovic non ha praticamente preso parte. Colpa di «questioni burocratiche non più rimandabili» (questo ha fatto filtrare la società) che, di fatto, gli hanno permesso di raggiungere i compagni soltanto a poche ore dal match. Una vicenda circondata dal mistero, e sulla quale lo stesso Italiano ha preferito non indagare più di tanto perché (ovviamente) concentrato sul lavoro sul campo. Quindi 23’ nella ripresa con la Cremonese e, quando tutto lasciava pensare che fosse pronto a riprendersi una maglia da titolare per la sfida col Lecce, l’ennesimo guaio. «Luka stamani si è alzato con la febbre altissima, praticamente non stava in piedi», disse il mister spiegando come mai il serbo non fosse nemmeno in panchina. Un malanno serio, che però non gli ha impedito di rispondere alla chiamata della propria Nazionale. Giusto il tempo di arrivare in ritiro, ed ecco il comunicato della Federazione serba. Lo riporta il Corriere Fiorentino