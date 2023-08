Jovic-Kokorin, addio scritto: la Fiorentina cerca delle soluzioni

Amrabat e Quarta, queste le prime cessioni in casa Fiorentina. Come riporta la Nazione, la Fiorentina vuole sfoltire la rosa ma, le cessioni non si fermano qui. Sarà la volta di Luka Jovic, con Ramadani che concretizzerà presto il lavoro delle ultime settimane (ieri si è parlato del Milan).Infine Kokorin, uno che a sorpresa si è rivalutato, ma che non resterà nella rosa a disposizione di Italiano. A giorni, i due attaccanti saranno ceduti a breve.